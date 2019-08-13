Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Тур в ЖК «Новое Горелово» корпорации «ЛенРусСтрой»
Погибшие от взрыва на военном полигоне под Архангельском сотрудники Росатома награждены Орденами Мужества