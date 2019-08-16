Фотогалереи
В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы
Новости 24
Ревнивый петербуржец избил бывшую девушку и ее подругу, отобрав у них телефоны
Скрипку стоимостью 3 тысячи евро похитили у концертмейстера в Петербурге
«Две Луны» увидели горожане в небе над Петербургом
В Гатчинском районе сгорел дачный дом, пока пожарные ехали 1,5 часа на вызов
Погода 16 августа в Петербурге: Тепло и солнечно
В Кировском районе нашли автостоянку вне закона
Пятница в Петербурге начнется с грозы
«Герой нашего времени»: Мужчина в красном «разрулил» пробку на месте сломанного светофора на Пискаревском
Под Гатчиной поезд столкнулся с «Нивой»
В «Хороводе мира» на Дворцовой площади закружились тысячи петербуржцев
Рыбный цех на Пулковском тушили восемь часов
Трех пассажиров маршрутки доставили в больницу после аварии в Красном Селе
Бороться с петербургскими сугробами будет финская техника
Аэродром в Левашово модернизируют за три года по поручению Путина
На железнодорожной платформе «Александровская» заметили лису
Курьер привез из Пулково в отделение почты на Бухарестской посылку с миной
В одном из районов Петербурга 15 августа «выпал» снег
Археологические раскопки задержат трамвай на Среднеохтинском проспекте
Эксперты одобрили идею удобрять растения Ботанического сада отходами из ресторанов