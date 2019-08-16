В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы