В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
В Петербурге на месте памятника Виктору Цою установили клумбу-гитару
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