Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся
Блокадница Галина Яковлева основала благотворительный фонд и развозит продукты нуждающимся