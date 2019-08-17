Фотогалереи
Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи

Гранитные стены Петропавловской крепости впервые в истории начали очищать от вековой грязи
Новости 24
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