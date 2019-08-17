Экскурсия в парк "Патриот" для участников детского патриотического лагеря "Подросток" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Парк "Патриот" в городе Луга, Ленинградской области
Фундамент колокольни Троицкого собора в Колпино и остатки Владимирского пассажа включили в список объектов культурного наследия