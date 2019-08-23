На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию