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На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию

На строительной площадке Фрунзенского радиуса провели очередную инспекцию
Новости 24
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