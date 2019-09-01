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В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»

В Санкт-Петербурге запустили новые маршруты для скоростного трамвая «Чижик»
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