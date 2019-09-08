Фотогалереи
Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят 8 сентября 2019 года
Новости 24
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге
Позолотила ручку: Мошенница отобрала у 13-летней девочки украшения на 100 тысяч рублей
Явка на выборы 8 сентября утром в Петербурге составила меньше двух процентов
В ночь на воскресенье в Петербурге сгорели два балкона
Смертельное ДТП в Тосно: Из-за автоледи на «Хонде» погибли три человека
В Василеостровском районе Петербурга закрыли избирательный участок из-за брака в бюллетенях
В день памяти в Петербурге открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда
Надежда Тихонова посетила свой избирательный участок в Санкт-Петербурге
Александр Беглов проголосовал на выборах в Санкт-Петербурге
Наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в Санкт-Петербурге
Выборы губернатора Санкт-Петербурга начались в 8 утра в воскресенье
Голосование за губернатора Санкт-Петербурга начнется 8 сентября 2019 года в 8 утра
Тройное ДТП по вине Jaguar произошло в Приморском районе Петербурга
Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки
Массовая авария произошла на КАД в Петербурге
После реконструкции открылся Ладожский парк
Петербуржцы зачитают имена погибших в блокаду
До 19 ноября движение по Баскову переулку в Петербурге будет закрыто
«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе
Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Шушарах
В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев