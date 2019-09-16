СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2