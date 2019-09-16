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СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2

СКА в первом домашнем матче чемпионата обыграл «Сибирь» 4:2
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