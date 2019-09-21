В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера

В Петербурге, в Невском районе, открыли новое общественное пространство - сада у Ивановского карьера