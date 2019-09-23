Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open.