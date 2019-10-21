Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Фестиваль народных ремесел "БлагоДарим"
Появилось видео момента аварии трамвая и маршрутки, в которой после опрокидывания пострадали 15 человек
В Петербурге число пострадавших в перевернувшейся маршрутке увеличилось до 15 человек, среди них двое детей