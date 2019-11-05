Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге