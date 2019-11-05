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Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге

Завершилась реставрация восточного фасада Казанского собора в Санкт-Петербурге
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