«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2