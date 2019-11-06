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«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2

«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче лиги чемпионов от футбольного клуба «РБ Лейпциг», со счетом 0:2
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