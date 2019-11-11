Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов
Заседание суда по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, подозреваемый в убийстве доцента СПбГУ Олег Соколов