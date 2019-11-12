Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ

Водолазы несколько дней вели поиски улик в реке Мойке по убийству аспирантки СПбГУ