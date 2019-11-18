Фотогалереи
На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии

На полигон «Лужский» в г.Луга прошла демонстрация боевых возможностей артиллерийских подразделений, приуроченная к празднованию Дня ракетных войск и артиллерии
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