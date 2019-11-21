Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею

Спасенный от контрабанды в Китай «Портрет женщины с гранатовым кулоном» передали Русскому музею