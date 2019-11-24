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Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны

Кубок России по художественной гимнастике собрал в Петербурге сильнейших спортсменок нашей страны
Новости 24
Полицейские из Петербурга гнались за предполагаемым убийцей до Карелии
В Петербурге проходит Кубок России по художественной гимнастике
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