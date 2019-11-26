Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.