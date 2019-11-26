Фотогалереи
Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.

Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 Михаилу Калашникову открыли в Петербурге.
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