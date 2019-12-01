Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0
Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0