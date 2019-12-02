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Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев

Прямо напротив входа на Пискаревское кладбище открыли ресторан, что очень возмутило петербуржцев
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