Фотогалереи
На Дворцовой площади начали монтировать главную городскую новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку

На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
Новости 24
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На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
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