На Дворцовой площади начали монтировать главную городскую новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
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