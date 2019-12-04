В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега