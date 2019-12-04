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В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега

В Санкт-Петербурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от снега
Новости 24
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