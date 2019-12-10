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1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке

1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке
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