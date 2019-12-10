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На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка

На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка
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На Дворцовой площади зажглась новогодняя елка
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