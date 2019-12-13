В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента