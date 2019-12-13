Фотогалереи
В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента

В Петербурге, впервые на Северо-Западе, прошли операции по лечению тромбоза глубоких вен с использованием уникального самораскрывающегося стента
Новости 24
В Красногвардейском районе врачи борются за жизнь пенсионерки, сбитой грузовиком на «зебре»
Петербургские благотворители создали линию одежды по образам Бориса Гребенщикова
Виталий Милонов призвал разбомбить Мурино из-за плохой инфраструктуры
Смольный объявил конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада
В Петербурге избавились от ларька с рыбой, который задолжал городу 3,7 млн рублей
Пожарным удалось в два раза сократить площадь бушующего пожара в ангаре на улице Салова
В Колпино раньше срока открыли путепровод над ж/д путями
Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина продали за 4,6 миллиона рублей
Петербуржцы попросили Смольный проложить городе 700 км новых велодорожек
Спасенные волонтерами кошки снова попали в кафе «Гулу», где их морили голодом
170 пожарных тушат полыхающий ангар с бытовой химией на улице Салова
На проспекте Энгельса начали сносить завод «Светлана»
Сегежский ЦБК могут привлечь к ответу за желтый снег и погибших на лету птиц
Житель Петербурга хранил дома 7 килограммов пороха
В Петербурге приступят к проектировке Кольцевой линии метро
Петербуржец, устроивший стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка, попал под уголовное дело
Лучший беспилотный автомобиль в стране собрали разработчики из Петербурга
Петербуржцам объяснили, как правильно выбрать Деда Мороза на Новый год
В Мурино девушка на «Хонде» заснула за рулем и влетела в лоб микроавтобусу
Более 3,5 тысяч молодых лососей выпустили в Неву
Петербургский банк лишили лицензии за расхищенные активы
Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-доцента СПбГУ Соколова 16 декабря