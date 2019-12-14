В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента
В Мариинском дворце состоялось торжественное заседание, посвященное 25-летию петербургского парламента