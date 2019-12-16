Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала