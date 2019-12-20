Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости