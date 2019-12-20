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Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости

Последние приготовления к открытию фестиваля ледовых скульптур у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости
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