«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации

«Атлас столичного города С-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51 квартала, составленный при Сенате 1798 года» был представлен после первой основательной реставрации