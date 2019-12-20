В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

Первое место завоевала игрушка «Куба в Эрмитаже», выполненная шестилетней Евой Хендрикс с Кубы

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку из более 500 работ со всего мира