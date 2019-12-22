Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции