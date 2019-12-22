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В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.
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