В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.

В «Порту Севкабель» открыли всепогодный каток с видом на Финский залив. Каток сделали круговым, а в центре «поселили» деревья и фигуру светящегося лося с гирляндами. 2000 квадратных метров льда, сеансы каждый час с 11 до 21 по часовым сеансам.