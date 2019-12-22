В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость

В Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада открылась выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги», а темой этого года стали космос и невесомость