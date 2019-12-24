Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект

Реставрируемый Дом Циммермана на Каменноостровском проспекте рабочие бросили так и не сдав объект