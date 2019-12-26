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Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Торжественная церемония вручения сертификата 300-тысячному участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
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