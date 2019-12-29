Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»

Огромная елка «с глазами» появилась у здания Манежа в центре Петербурга, это инсталляция израильского художника Игоря Ревелиса – Klone «Ты меня видишь?»