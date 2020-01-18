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Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21

Первые в Санкт-Петербурге памятные мероприятия, связанные с годовщиной прорыва блокады Ленинграда, состоялись 17 января у мемориального знака «Блокадная полынья» на набережной реки Фонтанки, 21
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