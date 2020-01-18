Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1
Хоккеисты СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли финский «Йокерит» со счетом 4:1