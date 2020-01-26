Фотогалереи
В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города
Новости 24
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