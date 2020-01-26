В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российская национальная библиотека показала как она работала в тяжелые в жизни города