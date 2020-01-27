К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки

К памятной табличке на Невском проспекте возложили цветы и венки