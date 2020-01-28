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Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище

Церемония по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда прошла на Пискаревском кладбище
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