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Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады

Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Новости 24
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Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
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