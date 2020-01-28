Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады
Над Петербургом прогремел торжественный салют в честь Дня полного снятия блокады