В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла

В Петербурге открылась уникальная выставка, посвященная институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла