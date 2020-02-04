Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии

Талисман ЕВРО 2020 Скиллзи и Константин Хабенский пришли с подарками к пациентами НИИ детской онкологии