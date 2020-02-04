Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020

Делегация УЕФА приехала в Петербург, чтобы оценить готовность города к ЕВРО 2020