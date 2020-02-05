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Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал

Каменный Меншиков бастион Петропавловской крепости, внутри которого нашли старейшую постройку Петербурга – деревоземляной вал
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