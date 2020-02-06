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Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год

Утром 6 февраля в Петербурге выпало рекордное количество снега за 2020 год
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